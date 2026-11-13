Energia 100% renovável não baixa factura da luz no Porto Santo

O Porto Santo deu, esta sexta-feira, um passo histórico rumo à independência energética, mas a transformação não terá reflexos imediatos na carteira dos consumidores. Apesar da ilha passar a reunir condições para produzir electricidade exclusivamente a partir de fontes renováveis durante mais de 200 dias por ano, os porto-santenses não vão pagar menos pela luz.

A confirmação foi dada por Francisco Taboada, presidente da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), à margem da entrada em funcionamento dos novos equipamentos de produção e armazenamento de energia renovável, num investimento global de 34 milhões de euros.

Questionado pelo DIÁRIO sobre a possibilidade desta mudança se traduzir numa poupança directa para as famílias, o responsável esclareceu que os preços da electricidade não são definidos individualmente para cada ilha, estando sujeitos à regulação nacional.

“Não pode ser o Porto Santo a baixar o preço da energia, porque, se amanhã aparecer um parque eólico no Algarve, também não se reduz a electricidade apenas no Algarve”, esclareceu.

Segundo Francisco Taboada, cabe à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) calcular anualmente os custos e proveitos do sistema eléctrico e estabelecer as tarifas reguladas, de acordo com os mecanismos nacionais de uniformização tarifária.

Assim, embora a substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis permita reduzir os custos de produção, essa vantagem não se traduz automaticamente numa descida da factura dos consumidores porto-santenses.

Não obstante, Francisco Taboada realçou que o sistema de regulação também protege os consumidores perante eventuais aumentos acentuados dos preços dos combustíveis. “Quando há uma crise, nós não sentimos o impacto no dia nem no mês seguinte”, sublinhou e clarificou que existem mecanismos destinados a suavizar as oscilações dos custos energéticos, tanto nas subidas como nas descidas.

Por fim, Francisco Taboada destacou ainda que, nos últimos seis anos, o preço da electricidade na Madeira aumentou apenas cerca de 1%, valor que comparou com os agravamentos de 10% a 15% registados noutros bens de consumo. “Mas é importante recordar aquilo que a senhora ministra também referiu: na Madeira, nos últimos seis anos, o preço da electricidade aumentou apenas cerca de 1%, enquanto outros bens de consumo registaram aumentos de 10% a 15%. Isto representa, efectivamente, uma redução do preço da electricidade em termos reais”, finalizou.