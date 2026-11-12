“Futuro adiado dos jovens” motiva PS a apresentar propostas

No período antes da ordem do dia, nesta última sessão plenária da semana, a deputada socialista Sancha Campanella começou por deixar uma palavra de solidariedade a todas as pessoas e famílias afetadas pela tempestade que atingiu a nossa Região, particularmente àquelas que sofreram danos nas suas habitações e nos seus bens.

Na ocasião, a deputada expressou ainda o reconhecimento aos bombeiros, aos profissionais da Proteção Civil, às forças de segurança, aos trabalhadores das autarquias e a todos aqueles que, ao longo das últimas horas, estiveram no terreno.

Já sobre o assunto da sua intervenção, Sancha Campanella trouxe uma reflexão sobre o futuro dos jovens madeirenses, as dificuldades que enfrentam na conquista da autonomia, no acesso à habitação e as oportunidades que a nossa Região lhes oferece para construírem os seus percursos pessoais e profissionais.

“Durante décadas, a educação e o trabalho permitiram a milhares de portugueses superar as limitações económicas das suas famílias e alcançar melhores condições de vida. Hoje, esse percurso apresenta obstáculos que comprometem as expectativas de progresso das novas gerações”.

Apontou que, em Portugal, os jovens saem de casa dos pais, em média, aos 28,8 anos, enquanto na União Europeia essa idade se situa nos 26,3 anos, sendo que os rendimentos e os custos da habitação ajudam a compreender estas dificuldades.

A socialista disse que a prosperidade de uma Região deve refletir-se nas oportunidades que proporciona à sua população e na capacidade das novas gerações para construir projetos de vida autónomos, pelo que considerou legítimo questionar: “Como é possível que uma Região que gera cada vez mais riqueza proporcione simultaneamente condições cada vez mais difíceis para a emancipação da sua juventude?

Apontou a proposta de Orçamento do Estado para 2027, que prevê o descongelamento das propinas e a contestação estudantil que se tem feito sentir em várias cidades do país reflete uma preocupação crescente com os custos global da frequência do ensino superior: propinas, alojamento, a alimentação e os transportes.

“Na Madeira, a insularidade agrava esse esforço, obrigando numerosas famílias a custear uma segunda residência. É por estas razões que o Partido Socialista apresentou uma proposta que será votada nesta sessão, de apoio progressivo às propinas dos estudantes madeirenses, independentemente da instituição que frequentem”.

Pediu mais atenção ao futuro dos jovens e exigiu também atenção às oportunidades profissionais que encontram depois de concluírem os estudos.

Segundo a DREM, no ano lectivo de 2025/2026, o número de novos inscritos no ensino superior da Região diminuiu 7%. Nas licenciaturas, a redução atingiu 17,7%, enquanto nos cursos técnicos superiores profissionais se registou um crescimento de 33,7%.

Para Paulo Cafôfo, o “esforço dos jovens não está a ser recompensado”, nem ao nível salarial, nem tão pouco ao nível das ofertas habitacionais. Há estudos que mostram que os jovens continuam a emigrar, e pior, à saída da Universidade já revelam essa intenção.