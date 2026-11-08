Investir no conhecimento, construir o futuro

A evolução de uma região constrói-se com uma aposta continuada no Conhecimento, na Investigação e na Inovação. Para a Região Autónoma da Madeira (RAM), isso significa não apenas acompanhar soluções externas, mas sobretudo criar condições para desenvolver respostas próprias. A diferença faz-se com pessoas qualificadas, com capacidade para transformar ideias em valor para a Sociedade.

Segundo a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, em 2024, a despesa em investigação e desenvolvimento (I&D) representou 0,41% do PIB da Madeira, face a 1,74% em Portugal. Na União Europeia, a média atingiu 2,26%, sendo a Suécia o país que mais investiu em proporção do PIB: 3,53%. Estes valores abrangem os quatro setores de execução de I&D: empresas, administração pública, ensino superior e instituições privadas sem fins lucrativos. A expressiva distância percentual face à média da UE deve levar-nos a refletir profundamente sobre as nossas prioridades.

É num contexto de contributo para uma Sociedade do Conhecimento e da Inovação na Madeira que o MadIT– Madeira Innovation Talks®, promovido pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) desde 2022, tem vindo a afirmar-se como um espaço de encontro cultural, aberto e intergeracional, de aproximação entre o conhecimento, a ciência, a inovação, a criatividade e a Sociedade. Ao dar visibilidade à Engenharia, à investigação e à inovação, aproxima saberes e partilha o trabalho de quem procura e encontra novas respostas. Não substitui o investimento, mas os testemunhos e reflexões podem despertar vocações, estimular colaborações e criar futuros.

A edição deste ano destacou a inovação madeirense. Hugo Caires, regressado à RAM e fundador da MyCancer, apresentou um modelo da medula óssea para estudar tratamentos contra a leucemia. Anabela Teles partilhou o percurso do kartódromo do Faial a Silverstone, na engenharia da Fórmula 1. Décio Alves mostrou como a Universidade da Madeira aplica inteligência artificial à previsão do vento e das nuvens baixas no Aeroporto da Madeira. Eliano Marques, da DataMentors, apresentou o desenvolvimento de robôs humanoides para tarefas repetitivas em setores com falta de mão de obra.

No ano em que se celebram os 50 anos da Autonomia Política, os 40 anos de pertença à União Europeia e os 40 anos da RMOE, estes percursos afirmam o valor do talento. Retê-lo exige oportunidades para ficar ou regressar a Portugal e à Madeira, mantendo pontes com quem está fora. Cabe ao Estado e às Empresas apoiar a contratação qualificada, valorizar os Engenheiros, as carreiras e a inovação e às instituições de investigação e universidades promover I&D e parcerias empresariais, devolvendo à sociedade o investimento na formação e na ciência.

Dar continuidade à inspiração do MadIT é criar condições para novos percursos. Ao ligar raízes a novas ideias, a Madeira pode transformar conhecimento em futuro. Essa ambição exige um compromisso coletivo com a engenharia, a investigação e a inovação, reduzindo a distância face aos níveis de investimento nacionais e europeus. A Ordem dos Engenheiros assume esse compromisso! Tem vindo a contribuir, aproximando o Conhecimento da Sociedade.