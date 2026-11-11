Queda de cabo de alta tensão provoca falhas de electricidade

A passagem da depressão Charles provocou falhas no fornecimento de electricidade nos concelhos de Santa Cruz, Machico e Santana, na sequência da queda de um cabo de alta tensão.

Segundo informações recolhidas pelo DIÁRIO, estiveram em curso trabalhos para restabelecer o fornecimento de energia eléctrica nas zonas afectadas por parte dos trabalhadores da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) e, entretanto, tudo já foi restabelecido.

As falhas surgiram numa altura em que a Madeira enfrenta os efeitos da depressão Charles, com vento forte e precipitação intensa a provocarem ocorrências em vários pontos da Região.