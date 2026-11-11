Pico da tempestade é às quatro da manhã

A passagem da depressão Charles pela Madeira já provocou 56 ocorrências, sobretudo inundações e quedas de árvores, mas sem situações de gravidade relevante a assinalar. O balanço foi feito por Valter Ferreira, Comandante Assistente das Operações do Serviço Regional de Protecção Civil, que alerta para a possibilidade de o pico da precipitação ocorrer entre as 3h30 e as 4 horas da madrugada.

"Esse registo de 56 ocorrências vem na sequência daquilo que eram as situações expectáveis face ao fenómeno meteorológico que atingiu a Região. Felizmente, dentro dessas situações, não temos ocorrências relevantes a relatar", afirmou o responsável.

Segundo Valter Ferreira, a intensidade da chuva provocou "um grande número de inundações, principalmente em áreas urbanas", enquanto o vento esteve na origem de várias quedas de árvores.

Apesar de não terem sido registadas situações consideradas graves, a Protecção Civil mantém o dispositivo de resposta operacional mobilizado, pelo menos, até às 6 horas da manhã, podendo prolongar esse período caso seja necessário.

Os dados de observação que os nossos oficiais de ligação nos têm transmitido apontam para um possível pico de precipitação entre as 3h30 e as 4 horas da manhã Valter Ferreira, da Protecção Civil

De acordo com as previsões, os períodos de chuva mais intensa e vento mais forte deverão prolongar-se até às 6 horas, sendo esperada uma melhoria gradual das condições meteorológicas a partir dessa altura.

Contudo, Valter Ferreira ressalvou que as consequências do mau tempo poderão exigir intervenções adicionais, mesmo depois de ultrapassado o período mais crítico, para garantir o regresso à normalidade.