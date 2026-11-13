A tempestade Charles estabeleceu um novo extremo absoluto nacional de precipitação em 24 horas, com 502,7 litros por metro quadrado (mm/24h) registados na estação meteorológica do Chão do Areeiro, entre as 09h00 UTC de 10 de Novembro e as 09h00 de 11 de Novembro. No dia 11, considerando o período entre as 00h00 e as 24h00, o acumulado atingiu 503,3 mm/24h, segundo dados divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O novo máximo em 24 horas supera o anterior extremo da estação do Chão do Areeiro, de 497,5 mm, registado a 6 de Junho de 2023, constituindo também um novo recorde nacional de precipitação diária.

A precipitação foi particularmente intensa nas zonas montanhosas da Madeira. Além dos 502,7 mm/24h no Chão do Areeiro, foram registados 265,9 mm/24h no Pico do Areeiro, 262 mm/24h no Pico Alto, 256,7 mm/24h no Santo da Serra e 252,1 mm/24h em São Vicente. No Funchal/Monte foram contabilizados 182,8 mm/24h e em Santa Cruz/Aeroporto 121,5 mm/24h.

A intensidade excepcional da chuva ficou também expressa nos acumulados em períodos mais curtos. Na estação do Chão do Areeiro, o IPMA identificou um máximo de 474,7 mm/12h móveis, mais de 90% do acumulado máximo em 24 horas. Foram ainda observados 249,5 mm/6h, 133,2 mm/3h e 65,4 mm/1h.

Os valores confirmam a forte concentração da precipitação num intervalo relativamente curto, com particular incidência nas regiões montanhosas da ilha da Madeira.

Chuva ultrapassou médias mensais

O impacto da tempestade reflectiu-se igualmente nos acumulados de Novembro. Nos primeiros 11 dias do mês, cinco estações meteorológicas — Chão do Areeiro, Funchal/Observatório, Santa Cruz, Santana e Porto Santo — já tinham ultrapassado a respectiva média mensal de precipitação para o período de referência 1991-2020. Os valores acumulados situavam-se entre uma vez e meia e três vezes acima da média habitual para todo o mês.

Em sete estações meteorológicas foram também ultrapassados os anteriores máximos de precipitação diária para Novembro. Entre os casos em destaque estão Chão do Areeiro, Pico Alto, Pico do Areeiro e Funchal/Monte.

Rajadas atingiram 136 km/h

Além da precipitação excepcional, a passagem da tempestade Charles ficou marcada pelo vento forte. No dia 11 de Novembro, a rajada máxima atingiu 136,1 km/h no Chão do Areeiro, às 02h40 UTC.

Em Santa Cruz, a intensidade máxima instantânea do vento chegou aos 126 km/h, às 03h40 UTC, ultrapassando o anterior extremo para Novembro, de 121,7 km/h, registado a 29 de Novembro de 2020. O IPMA ressalva, contudo, que esta estação meteorológica apenas iniciou funcionamento em 2015.

Nos dias 7 e 10 de Novembro tinham sido igualmente registadas rajadas significativas, de 126 km/h no Caniçal/Ponta de São Lourenço e 105,8 km/h no Lugar de Baixo.

O IPMA destaca a intensidade excepcional da precipitação associada à tempestade Charles, que provocou a superação de vários máximos históricos e estabeleceu um novo extremo absoluto nacional de precipitação em 24 horas na estação meteorológica do Chão do Areeiro.