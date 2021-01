Colômbia ultrapassa 45.000 mortes e alcança recorde diário de novas infecções

A Colômbia ultrapassou hoje as 45.000 mortes por covid-19, num dia em que anunciou mais 344 vítimas mortais e alcançou o recorde diário de novas infeções, com mais de 17.500.

O país somou hoje 17.576 novos casos positivos, subindo o total acumulado desde o início da pandemia para 1.737.347, com as mortes devido à doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 a alcançarem as 45.067.

Cerca de 30% dos infetados estão em Bogotá, uma cidade de que teve de voltar a aplicar o confinamento da população e que é responsável por mais de meio milhão de infetados.

Devido ao avanço da pandemia, o município da capital Bogotá declarou um alerta vermelho na cidade e no sistema hospitalar, assim como uma restrição total à mobilidade entre a meia-noite local de quinta-feira (05:00 em Lisboa) e as 04:00 locais de dia 12 (09:00 em Lisboa).

Findo este período está previsto um recolher obrigatório noturno entre os dias 12 e 17 de janeiro, entre as 20:00 locais (01:00 em Lisboa) e as 04:00.

O aumento de casos de covid-19 em Bogotá resultou numa taxa de ocupação de 85% nas unidades de cuidados intensivos (UCI).

"Nos últimos dias, um em cada três testes realizados em Bogotá foi positivo. Enquanto no primeiro pico a ocupação cresceu [a um ritmo de] 67 UCI por dia, neste segundo pico cresce 92 UCI [por dia], em média", referiu o secretário de Governo, Luis Ernesto Gómez, citado pela agência noticiosa Efe.

