Proibida circulação a partir das 18h, comércio e restauração fechados a partir das 17h nos próximos fins-de-semana

O Governo Regional, reunido hoje (dia 7 de Janeiro), em plenário, acaba de decidir novas medidas de controlo da pandemia. As restrições à população foram 'apertadas' e o comércio e restauração também são alvo de medidas, que deverão vigorar nos próximos dois fins-de-semana (dias 9 e 10 de Janeiro, sábado e domingo, e 16 e 17 de Janeiro, sábado e domingo).

Proibição de Circulação

Nos próximos dois fins-de-semana, é interdita a circulação na via pública, entre as 18 e as 05 horas do dia seguinte. As excepções são as constantes da resolução do Conselho de Governo do dia 4 de Janeiro.

Restrição da Actividade Comercial

Nos próximos dois fins-de-semana todo o comércio, incluindo grandes superfícies e supermercados, é encerrado a partir das 17 horas (com abertura a partir das 8 horas). Excepciona-se: farmácias; clínicas e consultórios; postos de abastecimento de combustível (só para abastecimento de veículos).

Restaurantes/Bares e Similares

Nos próximos fins-de-semana, estes estabelecimentos encerram às 17 horas. Atendendo à limitação de circulação, os takeaways e entregas ao domicílio estarão encerrados nos períodos anteriormente referidos.

Na nota remetida à imprensa, o Governo Regional salienta que "estas medidas impõem-se na actual situação de pandemia, tendo em conta a necessidade, prioritária, da defesa e protecção da saúde pública, mas mantendo-se o funcionamento da economia".

Com efeito, a Região Autónoma da Madeira teve um aumento substancial de casos de COVID-19 na última semana, atingindo uma média diária de cerca de 100 casos".

Aumento este que considera "expectável", "dada a entrada de inúmeros viajantes, estudantes universitários e emigrantes para a celebração da quadra Natalícia, bem como os convívios associados, e ainda, a introdução da nova variante proveniente do Reino Unido nas nossas cadeias de transmissão".

"Dos 95 casos positivos identificados no segundo teste, no mês de Dezembro, 25 eram da nova variante, com um potencial de contágio 70% superior", revela o executivo, observando que em linha com o que está a acontecer no resto do mundo "é esperado um aumento do número de casos de contágio, decorrente dos contactos ocorridas durante o fim do ano e da transmissão da nova variante".

"Ou seja, na Região Autónoma da Madeira, impõe-se ainda mais medidas, tendo em vista conter e controlar a pandemia".

O Governo Regional reitera a importância de manter "as medidas de protecção individual, o uso da máscara, higienização das mãos e distanciamento físico, bem como que se evitem os ajuntamentos de pessoas".