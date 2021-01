A Alemanha registou hoje 944 mortes e 11.897 novas infeções pelo novo coronavírus, segundo o Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, com base em dados recolhidos em todo o país nas últimas 24 horas.

O RKI alertou que os dados não são fáceis de interpretar, pois pode haver casos que foram reportados tarde, após as férias de fim de ano.

O número máximo de óbitos no país foi atingido no passado dia 30 de dezembro, com 1.129 mortes, e o número máximo de infeções foi registado a 18 de dezembro, com 33.777 casos.

A incidência semanal é agora de 134,7 infeções por 100.000 habitantes. A incidência semanal máxima está fixada em 197,6 infeções por 100.000 habitantes, um dado registado na Alemanha no dia 22 de dezembro.

Os estados federados com maior incidência semanal são Saxónia e Turíngia, ambas na região leste do país, com 298,7 e 241,8 casos por 100.000 habitantes, respetivamente. A menor incidência regista-se em Schleswig-Holstein, com 77,1/100.000 habitantes.

A meta das restrições atuais que se aplicam na Alemanha até 10 de janeiro, e que devem durar até o final do mês, é reduzir a incidência semanal para 50 infeções por 100 mil habitantes.

Desde o início da pandemia, foram confirmadas na Alemanha 1.787.410 infeções pelo novo coronavírus e 35.518 pessoas morreram de causas relacionadas com a covid-19. Os dados das autoridades alemãs mostram que 1.424.700 pessoas recuperaram.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.843.631 mortos resultantes de mais de 85 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela Agência France Presse.

A doença é provocada por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.