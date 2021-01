Madeira em risco elevado

No seu DIÁRIO desta terça-feira, 5 de Janeiro, fique a saber que a Madeira está em risco elevado. A Região ultrapassa já os 240 novos casos por 100 mil habitantes. Duas mortes por Covid-19 e 110 infectados foram ontem contabilizados. Conselho de Governo extraordinário decretou recolher obrigatório suave. Infecções alastram nos lares. 180 despistes no arranque da testagem nas escolas. Porto Santo com mais de 100 em vigilância também adiou regresso às aulas.

Advogados Prada querem levar Cafôfo a julgamento é outro tema em grande destaque na primeira página de hoje. Deu entrada no Tribunal da Relação de Lisboa o recurso a questionar a decisão da juíza Susana Mão de Ferro, de não pronunciar o ex-presidente da Câmara do Funchal no processo relacionado com a queda da árvore que provocou a morte de 13 pessoas no Monte.

Pode ler ainda que 350 já receberam subsídio de risco. Pagamento é devido aos profissionais de saúde que lidam com doentes infectados pelo novo coronavírus.

PS-M exige que República “emende a mão” no CINM. Deputados socialistas vão votar contra se não houver alterações à proposta de lei.

E saiba que a há uma madeirense a liderar a Euromar na Grécia e Médio Oriente.

São alguns temas em destaque na edição impressa de hoje, mas há muito mais para ler. Pode ainda acompanhar, ao longo do dia, toda a actualidade em dnoticias.pt ou através das nossas redes sociais. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.