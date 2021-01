Portugal soma mais 73 mortes e 3.384 novas infecções

Portugal soma hoje mais 73 mortes por covid-19 e 3.384 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 3.044 pessoas, mais 186 do que no sábado, das quais 500 nos cuidados intensivos (+8).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.118 mortes e 427.254 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 77.601, mais 926 do que no sábado.

As autoridades de saúde mantêm em vigilância 94.394 contactos, mais 2.502 relativamente ao dia anterior.

O boletim revela ainda que mais 2.385 pessoas foram dadas como recuperadas.

Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 342.535 pessoas.

Relativamente às mortes registadas nas últimas 24 horas, 17 ocorreram na região Norte, 10 na região Centro, 36 em Lisboa e Vale do Tejo, 9 no Alentejo e uma no Algarve.

Ainda segundo o boletim da DGS, a região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou o maior número de novas infeções nas últimas 24 horas (1.232).

Desde o início da pandemia, a região soma 138.520 casos de infeção e 2.479 mortes.

Na região Norte, foram notificadas 1.218 novas infeções, contabilizando-se até agora 215.031 casos e 3.261 mortes.

A região Centro regista mais 605 casos, acumulando-se 50.247 infeções e 1.030 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 155 casos, totalizando 11.683 infeções e 239 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados 133 novos casos, somando 8.148 infeções e 73 mortos.

A Madeira registou 25 novos casos. Esta região autónoma contabiliza infeções 1.696 e 14 mortes devido à covid-19.

Nos Açores, foram registados 16 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.929 infeções e 22 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 192.058 homens e 235.048 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 148 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 3.709 eram homens e 3.409 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido das pessoas com idade entre os 70 e os 79 anos.

Portugal iniciou a 27 de dezembro a primeira fase de vacinação contra a covid-19, com o primeiro lote de 9.750 doses da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech a ser distribuída pelos profissionais de saúde.

O estado de emergência, decretado em 09 de novembro, foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.