Moradores dos Lameiros aconselhados a sair de casa

Cerca de uma dezena de pessoas moradoras nos Lameiros, na Ponta Delgada, e ainda uma família no sítio do Tanque, na mesma freguesia, não vão dormir esta noite nas suas habitações tendo sido aconselhadas esta tarde a sair das respectivas moradias devido ao agravamento do tempo previsto para final da tarde início da noite, revelou o comandante da corporação de bombeiros de São Vicente e Porto Moniz.

A informação foi conformada por Artur Fernandes que aproveitou para apelar à “tranquilidade” das populações dos dois concelhos, garantindo que as autoridades de Protecção Civil estão a acompanhar a par e passo a situação.

Costa Norte em 'alarme' devido à chuva Precipitação volta a deixar em sobressalto a população de São Vicente

Sabe-se que todas as escolas do municipio de São Vicente e Centros de Saúde estão encerrados bem como os acessos entre a Ponta Delgada às Lombadas estão condicionados à circulação normal do trânsito apenas moradores e carros em situação de emergência podem circular.

Na Boaventura a estrada entre a igreja e a estrada da Achada do Castanheiro está encerrada. A Via Expresso entre São Vicente e Porto Moniz foi encerrada antes da derrocada na zona do Véu da Noiva.

No terreno estão diversos elementos da Câmaras Municipais, bombeiros, operacionais das Juntas de Freguesia, agentes da PSP, brigadas da Via Expresso, entre outros operacionais.