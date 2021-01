'Filomena' coloca em risco o jogo entre Nacional e Sporting

O encontro entre o Nacional e o Sporting, agendado para as 18h30 desta quinta-feira, poderá ser adiado em função da passagem da depressão 'Filomena' no arquipélago.

Em causa está o facto do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter elevado esta manhã a aviso vermelho os níveis de precipitação para as Regiões Montanhosas, a partir das 18 horas. O Estádio da Madeira, que se encontra a uma cota de 680 metros de altitude, poderá estar sujeito a estas condições adversas.

IPMA eleva chuva para aviso vermelho na costa Norte e montanhas O Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou para vermelho o aviso para a Costa Norte e Regiões Montanhosas para a precipitação, que deverá ser intensa entre as 18 horas de hoje e as 3 horas de amanhã e acompanhada de trovoada. Neste momento está já em vigor para estas zonas um aviso laranja, que se estende ainda após o aviso vermelho, até às 6 horas de sexta-feira.

Contactado pelo DIÁRIO, Victor Prior esclarece que, em termos de aviso meteorológico, legalmente nada impede que o desafio seja disputado. "O que existem são apenas recomendações", precisou o delegado regional do IPMA, acrescentando que para além da chuva forte que poderá se abater no recinto de jogo, também o vento forte será uma realidade, com as rajadas a poderem variar entre os 70km/h e os 100km/h, o que coloca o aviso em cor laranja.

As condições meteorológicas não são as melhores, porque a situação é instável. A Madeira está no meio de uma tempestade com aguaceiros fortes, trovoada e vento. Victor Prior, delegado regional do IPMA

Como se não bastasse, o nevoeiro também pode fazer questão de aparecer na Choupana. "Se chover, a base das nuvens poderá estar abaixo dos 600 metros e o estádio ficará no meio do nevoeiro", esclareceu Victor Prior, salientando, contundo, que em duas horas poderá "haver um momento bom", mas que de acordo com a previsão, o tempo "não será muito favorável à realização de eventos".

Sporting 'demorou' cinco horas para aterrar na Madeira Plantel do Sporting esteve ao longo de cinco horas dentro do avião, desde a partida em Lisboa até a aterragem em Santa Cruz

Recorde-se que na passada noite o Sporting demorou cerca de cinco horas até aterrar na Madeira, depois do avião onde a comitiva leonina seguia ter sido obrigado a se desviar para o Porto Santo, onde permaneceu à espera de uma 'aberta' durante aproximadamente três horas.