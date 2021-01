Comissão de utentes do SESARAM afirma que utentes de São Vicentes estão desprotegidos

A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde pretende saber quais os meios concretos que estão garantidos à população de São Vicente, após ter tido conhecimento do encerramento do Centro de Saúde local, devido ao mau tempo.

"Estas infra estruturas poderiam ser estrategicamente utilizadas como salvaguarda e apoio da população, uma vez que temos notícia de que algumas pessoas já foram temporariamente desalojadas, garantindo não só os cuidados de saúde que viessem a ser necessários, mas também um 'plano B' de abrigo temporário", refere em comunicado.