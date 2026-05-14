The Navigator Colombus Porto Santo recebe workshop sobre tecelagem tradicional

O hotel The Navigator Colombus Porto Santo recebe desde hoje até ao dia 17 de Maio, uma iniciativa de âmbito cultural e tradicional.

Assim, trata-se de workshop sobre tecelagem tradicional da Região Autónoma da Madeira, com trabalhos, da Madeira e Porto Santo.

Está iniciativa tem a colaboração da "Aldeia da Rainha Atelier" e "I Am World" e o objectivo é promover as tradições téxteis da Região Autónoma, promovendo a tecelagem artesanal.

Está certame visa chamar a população local a ver este tipo de trabalhos, bem como os turistas que estão hospedados nesta unidade hoteleira, para que vejam o que de bom se faz na Região Autónoma da Madeira, em matéria de cultura tradicional.