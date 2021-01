Lar do Vale Formoso tem 11 utentes e 3 colaboradores infectados com Covid-19

O lar do vale Formoso, no Funchal, tem 11 utentes e 3 trabalhadores infectados com Covid-19. A informação é da Direcção Regional de Saúde, que informa, também, apenas estão internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça dois utentes.

Os internados estão estáveis e os restantes utentes encontram-se num ala de isolamento do próprio lar.

Um utente e um colaborador foram diagnosticados no início desta semana e os restantes dez utentes e 2 colaboradores, ontem.