Alunos dos ‘Ilhéus’ e dos ‘Louros’ testaram positivo para Covid-19

Tanto o aluno da Escola Básica do 1.º ciclo/PE dos Ilhéus, como o aluno da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos dos Louros, ambos referenciados nos últimos dias como contacto de casos positivos, revelaram-se infectados com o novo coronavírus, tendo testado positivo, de acordo com a informação actualizada há instantes pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnoclogia (SRE)