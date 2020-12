Miguel Albuquerque 'dá luz verde' a estado de emergência

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deu parecer favorável à declaração de estado de emergência, na sequência do parecer solicitado pela Presidência da Assembleia da República ao pedido de autorização de Marcelo Rebelo de Sousa para a renovação da declaração do estado de emergência.

A posição do Governo Regional foi comunicada na noite de quinta-feira.

Recorde-se que a Assembleia da República deliberará esta sexta-feira sobre a autorização, em plenário, pelas 15 horas.