Segundo caso positivo de Covid-19 no Colégio de Santa Teresinha

Há mais um caso positivo de Covid-19 no Colégio de Santa Teresinha, no Funchal. Trata-se de uma criança do 2.º ano, turma C, que testou positivo para o novo coronavírus na sequência de um contacto com um familiar positivo.

A situação motivou uma comunicação aos pais e encarregados de Educação por parte do Colégio que decidiu enviar para casa os alunos da referida turma, por precaução, durante o tempo estipulado pela Autoridade de saúde.

Recorde-se que o primeiro caso positivo neste estabelecimento de ensino surgiu a 31 de Outubro, quando uma aluna testou positivo para a Covid-19.