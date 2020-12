Carro de fotógrafo assaltado em Santo António

Um automóvel foi assaltado, esta madrugada, quando se encontrava estacionado no Caminho de Santo António, numa zona reservada a moradores. O assalto rendeu aos ladrões mais de 5 mil euros em material fotográfico, pois levaram uma máquina, uma lente, um tripé, cartão e filtro.

O lesado explicou ao DIÁRIO que deixou o material no carro, uma vez que "esta é considerada uma zona segura e, em 30 anos nunca teve qualquer problema”. Além disso, preparava-se para fotografar os relâmpagos desta noite e por isso não iria demorar muito tempo em casa, disse.

Quando se deslocou ao carro para ir fotografar o fenómeno o fotógrafo deparou-se com o vidro do lado do condutor partido e sem todo o equipamento que costumava usar para fazer casamentos, batizados e algumas festas.

O lesado apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem tiver informação de que a máquina, uma Sony 16-35GM, está a ser vendida para entrar em contacto com a polícia.