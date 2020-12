Avião descolou do Aeroporto da Madeira com 'espectáculo' de relâmpagos

O voo TP1690 operado pela Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) deparou-se, esta manhã, com um espectáculo de relâmpagos e trovões proporcionados pela passagem da depressão 'Clement'.

A aeronave descolou do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo pelas 6h50, fenómeno atmosférico que obrigou o piloto do avião a se desviar da rota usualmente percorrida, conforme se pode constatar no percurso através do Flight Radar.

Refira-se ainda, tal como o DIÁRIO noticiou, que entre as 7 e as 9 horas desta manhã de quarta-feira os detectores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registaram - no referido espaço temporal - seis mil raios.