Dívida da Saúde cresce 22 milhões em 6 meses

No final de 2019, o SESARAM devia 46,12 milhões de euros a fornecedores. No fim de Junho deste ano, o valor já estava nos 67,9 milhões de euros. Os dados constam da proposta do Orçamento da Região para 2021.

É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta sexta-feira, 4 de Dezembro.

"Madeira ajusta plano de vacinas contra a covid-19" é outro dos temas hoje em destaque no nosso matutino.

O director regional da Saúde explicou ao DIÁRIO, que haverá as adaptações necessárias, nomeadamente os registos electrónicos e grupos prioritários. O plano final para vacinação será apresentado "a curto prazo". "Na melhor das hipóteses", em Janeiro. Saiba mais na página 23.

Ainda sobre Saúde, foram registadas ontem 15 novas infecções por coronavírus (p.15).

A ocupar a maior mancha gráfica da capa, numa foto assinada pela Aspress, Leonardo Jardim. O treinador madeirense está pronto para voltar a treinar um grande. Leia tudo na página 20.

As candidaturas a apoios a fundo perdido são outros dos assuntos que está a dominar a actualidade. A partir de hoje, as empresas podem candidatar-se ao novo concurso do Sistema de Incentivos ao Funcionamento, que tem uma verba total de 10 milhões (p.4).

Merece ainda chamada de capa o inquérito do INE, que revela que 1 em cada 10 mulheres madeirenses em idade fértil não quer engravidar (p.3).

Tudo isto e muito mais poderá ler esta sexta-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.