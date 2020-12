Nunca choveu tanto em tão pouco tempo como ontem no Chão do Areeiro

O Chão do Areeiro foi, ao princípio da noite de ontem, fustigado por um autêntico dilúvio. A chuva torrencial registada neste ponto alto da ilha foi tanta que terá batido o recorde de precipitação alguma vez registado na Madeira em curto espaço de tempo. Felizmente o risco extremo de precipitação registado terá sido circunscrito àquela área situada sensivelmente a 1500 metros de altitude, uma vez que as estações meteorológicas do IPMA mais próximas, como a do Pico do Areeiro, Pico Alto, Monte, Santo da Serra e Santana, registaram valores muito inferiores de pluviosidade.

A queda impetuosa de chuva que começou a cair copiosamente a partir do final de tarde, atingiu já ao princípio da noite desta segunda-feira, cerca das 19 horas, o valor extremo mais significativo ao registar em apenas 10 minutos 19,1 litros por metro quadrado (mm) – quantidade muito perto de atingir nível de aviso laranja para o intervalo de 1 hora.

Muito provavelmente o valor recorde de chuva alguma vez registado na RAM em tão curto espaço de tempo. Nem no 20 de Fevereiro de 2010 o extremo da precipitação atingiu valor tão significativo em apenas 10 minutos, confirmou Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira. “Acredito que seja recorde”, admitiu ontem à noite ao DIÁRIO.

Ao longo de todo o dia de ontem a precipitação nesta estação automática climatológica da rede do IPMA na RAM correspondeu a um acumulado de 137,6 mm. Mais significativo foram os valores extremos, ao ponto de ter atingido nível de aviso vermelho para o intervalo de 6 horas (> 60 mm) praticamente em metade do tempo (58,3 mm/3h). Eis os restantes registos extremos da precipitação ocorrida ontem no Chão do Areeiro: 26,8 mm/30 minutos; 36,6 mm/1h; 48,1 mm/2h; 73,8 mm/6h.