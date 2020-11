Aluno do 9.º ano da 'Apresentação de Maria' com covid-19

Um aluno do 9.º ano do Externato Apresentação de Maria testou positivo para a covid-19.

Por indicação das autoridades de saúde, a turma em questão não irá frequentar a escola que, entretanto, activou o plano de contingência.

Além disso, dois alunos do 1.º ciclo, dos 1.º e 3.º anos, permanecem no seu domicílio e aguardam resultados dos testes por terem ligação directa a um outro caso positivo fora da escola. As referidas turmas e as docentes titulares ficarão em isolamento.

Os encarregados de educação foram informados desta situação.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que a escola activa o plano de contingência.