“Neste momento a situação (pandémica) ainda está sob controlo”

As medidas de restrição actualmente em vigor ao abrigo do Estado de Emergência deverão manter-se, pelo menos até ao início do próximo ano.

“Em princípio estas medidas que nós tomamos vão ser renovadas, também”, admitiu esta tarde o presidente do Governo Regional, durante a visita à Escola Básica e Secundária da Ribeira Brava. Medidas que deverão vigorar “possivelmente até ao início de Janeiro” dependendo da evolução da pandemia.

Razão para voltar a apelar à contenção neste mês da Festa.

“Acho que neste momento a situação ainda está sob controlo. Se piorar, vamos ter de tomar medidas mais restritivas. Se tomarmos medidas mais restritivas, vai afectar a economia e vai afectar o Natal de cada um de nós”, avisou. Razão para insistir que “é fundamental cumprir as medidas profilácticas e aquilo que está determinado para evitarmos problemas”.

Repetiu por isso que “esta é a fase mais complicada, mais difícil, mais arriscada desde o início da pandemia”. Sobretudo tendo em conta a prevista entrada na Região de muitos madeirenses actualmente fora das ilhas. Nomeadamente os estudantes e emigrantes “que têm de cumprir a dupla testagem e o isolamento”. A juntar a estes Albuquerque espera também a vinda de muitos estrangeiros.

“Vamos ter com certeza logo perto o Natal e logo após o Natal uma subida grande do número de turistas”, perspectivou, para de imediato lembrar que teremos de “ter muito cuidado”.

De resto, as expectativas de retoma do turismo são boas. “Dentro daquilo que é o contexto, vamos ter um mês [de Dezembro] muito melhor que o mês de Novembro”. Está por isso confiante que “o Fim-do-Ano vai ser bom.”