Lito Vidigal já não é treinador do Marítimo. O técnico de 51 anos está neste momento reunido com o presidente dos verde-rubros, Carlos Pereira, no Complexo Desportivo do clube, em Santo António, encontro em que estão a ser discutidos os pontos da rescisão do contrato que ligava Lito à formação madeirense até 2022.

Certo é que o treinador escolhido para esta temporada já não vai orientar o emblema insular frente ao Farense, na segunda-feira, em jogo a contar para a 9.ª jornada da I Liga.

A formação do Almirante Reis encontra-se numa situação delicada na tabela classificativa do campeonato português. Soma sete pontos em oito jogos e não vence, em desafios a contar para a Liga, desde o dia 3 de Outubro, quando triunfou no Estádio do Dragão (2-3), frente ao FC Porto.

O Marítimo treina esta tarde, pelas 16 horas, na Ribeira Brava, sessão que já não deverá ser ministrada por Lito Vidigal.