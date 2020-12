‘Cabecilhas’ da Telexfree lançam nova fraude piramidal na Madeira

Chama-se Novum+, é um alegado “fundo comunitário ‘blockchain’ criado por antigos angariadores de clientes da Telexfree e já está activo na Região através das redes sociais, avança o jornal Público na edição desta quarta-feira.

Também o jornal brasileiro ‘Folha de São Paulo’ já escreveu sobre o tema, garantindo que a célula madeirense da Telexfree que levou centenas de madeirenses a perderem dinheiro entre 2012 e 2014, estará envolvida neste novo sistema que ressurge agora através das redes sociais. Graça Luísa (nome ligado à Telexfree na Madeira) é novamente um dos nomes apontados.

O Público explica ainda que o Novum+ é apresentado como um fundo comunitário 'blockchain', uma espécie de crowfunding – actividade que deve ser, obrigatoriamente, registada e regulada na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Apesar disso, o Novum+ não está autorizado pela CMVM, nem está apto “a conceder, intermediar ou efectuar consultoria de crédito o que implicaria o registo junto do Banco de Portugal (BdP)”, escreve o Público.

Não restam duvídas: o Novum+ é uma nova tentativa de fraude.

Os convites para participar são feitos através da conta de Graça Luísa, pelo Facebook, mas também através de um email enviado a antigos participantes da Telexfree – onde além do convite segue também um vídeo do YouTube, com a voz de Graça Luísa a apresentar o produto. Quando o vídeo chega ao final o 'espectador’ é novamente encaminhado para o remetente do e-mail. Não há morada, telefone ou outro contacto para estas pessoas e entidades.

O Público contactou ainda João Botas - outro interveniente no alegado esquema de fraude que garante ter “ganho muito dinheiro e ter dado a ganhar vários milhares de euros” aos seus ‘parceiros’ – mas não recebeu qualquer resposta.

A Polícia Judiciária já terá recebido várias queixas relacionadas com este tipo de burlas, adianta ainda o Público.