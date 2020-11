Secretaria de Educação actualiza lista de escolas com casos de covid-19

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia acaba de actualizar a lista sobre a a situação das escolas da RAM afectadas pela covid-19.

Devido à pandemia são vários os estabelecimentos de ensino com Planos de Contingência activados.

De realçar que, entretanto, os alunos do Colégio de Santa Teresinha, do 'Liceu' Jaime Moniz, da Escola Horácio Bento de Gouveia já regressaram às aulas.

11 Novembro 2020

Eis a lista actualizada com os casos positivos, alunos em confinamento e retoma do regime presencial de aulas:

Quinta-feira (12/11/2020)

EB23 Torre

O aluno com contacto suspeito, referenciado a 5 de novembro, testou negativo e já regressou à escola.

Externato Princesa D. Amélia

Educadora testou positivo, mas está confinada no domicílio desde 4 de novembro.

Colégio de Santa Teresinha

A turma de 22 alunos regressou ao regime presencial de aulas, após confinamento iniciado a 31 de outubro.

EB1/PE da Lourencinha

Docente testou positivo, mas está confinado no domícilio desde 30 de outubro.

Quarta-feira (11/11/2020)

Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar dos Ilhéus

Dois alunos que não frequentam o estabelecimento de ensino desde 4 de novembro testaram hoje positivo.

Escola Secundária de Jaime Moniz

A turma de 23 alunos alunos, em confinamento desde 3 de novembro, regressa hoje ao regime presencial de aulas.

Terça-feira (10/11/2020)

EB23 do Caniço

Aluno reportado ontem como caso suspeito testou positivo. A turma (24 alunos) permanecerá em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Atualização: Na sequência do caso positivo, outras quatro turmas (103 alunos) passaram ao regime de aulas não presencial, de forma preventiva, enquanto se aguarda pelos resultados aos testes realizados a 14 docentes.

EB1/PE com Creche Prof. Eleutério de Aguiar

Aluno referenciado com contacto a caso positivo testou negativo.

EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia

Quer o estudante quer a turma de 18 alunos, confinados preventivamente desde 5 de novembro, regressam esta quarta-feira (11 de novembro) ao regime presencial de aulas.

Escola Secundária de Francisco Franco

Os 22 alunos da turma confinada desde 4 de novembro testaram negativo. A estudante permanece sob vigilância das autoridades de saúde.

Segunda-feira (09/11/2020)

Colégio de Santa Teresinha

Outro aluno testou positivo. Mais 32 alunos em regime de aulas não presenciais.

Infantário "O Principezinho"

Aluno testou positivo domingo (08/11/2020), mas não frequenta o estabelecimento de ensino desde quinta-feira (05/11/2020). Um total de 24 crianças, uma educadora, dois professores e dois funcionários auxiliares encontram-se em regime de confinamento.

EB23 Torre

Aluno com contacto com caso positvo, reportado a 05/11/2020, testou negativo e regressou esta segunda-feira ao regime de aulas presencial.

EB23 do Caniço

Aluno com contacto com familiar que testou positivo domingo (08/11/2020) e respetiva turma (24 alunos) em regime de aulas não presencial desde esta segunda-feira.

EB23 Estreito de Câmara de Lobos

O aluno com contacto suspeito (referenciado a 03/11/2020) testou positivo. A turma respetiva permanecerá em regime de aulas não presencial.

Dos seis professores com contacto direto com o docente testado positivo, três regressaram à escola e os restantes aguardam resultado do segundo teste.

Sexta-feira (06/11/2020)

Escola de Dança do Funchal

Por precaução, um grupo de alunos deixou de frequentar o estabelecimento de ensino em virtude do contacto de um deles com um familiar que testou positivo. (05/11/2020)

Atualização: de acordo com nova informação da escola, não há situações anormais no funcionamento da mesma. (06/11/2020)

EB23 Torre

Aluno e funcionário sem presença na escola na sequência de contacto com familiar que testou positivo. (05/11/2020)

Atualização: apenas o aluno permanece em regime de aulas não presencial. (06/11/2020)

EB1/PE com Creche Prof. Eleutério de Aguiar

Aluno sem presença na escola na sequência de contacto com familiar que testou positivo. (05/11/2020)

EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia

Estudante confinado preventivamente por suspeita de contacto com caso positivo. (05/11/2020)

Familiar de estudante testou positivo segunda-feira (2 de novembro). Aluno não frequenta a escola desde terça-feira e está sob controlo das autoridades de saúde. Preventivamente, a turma (18 alunos) passa ao regime de aulas não presencial. (05/11/2020, às 16h15)

Escola Secundária de Francisco Franco

Os encarregados de educação de um aluno testaram positivo. O educando não foi à escola terça-feira (03/11/2020) e permanece confinado no seu domicílio, aguardando resultado do teste já realizado. A turma, num total de 22 alunos, não foi à escola esta quarta-feira aguardando igualmente o resultado do teste supracitado. (04/11/2020)

Atualização: a aluna que estava em observação testou positivo. A sua turma já não esteve em aulas presenciais no dia de hoje e ficará sujeita, nos próximos 14 dias, a regime não presencial de aulas e às indicações das autoridades de saúde. Na mesma condição encontram-se cinco docentes da turma. (04/11/2020, às 18h25)

EB23 do Caniço

Um familiar próximo de um aluno testou positivo, mas o aluno teve resultado negativo. O estudante não frequenta a escola desde quinta-feira (29/10/2020). A turma prossegue a atividade letiva normalmente. (04/11/2020)

Escola Secundária de Jaime Moniz

Um encarregado de educação testou positivo e o seu educando não frequentou a escola hoje, bem como um colega com quem manteve um contacto mais próximo. Na sequência, 23 alunos da turma aguardam evolução da situação em confinamento. (03/11/2020)

Atualização: O aluno supracitado testou positivo. A turma permanecerá no regime de aulas não presenciais até indicação em contrário das autoridades de saúde. (09/11/2020)

Colégio Apresentação de Maria

Um familiar de dois alunos testou positivo. Os dois alunos aguardam resultado aos testes realizados e estão duas turmas (42 alunos) em confinamento. (03/11/2020)

Atualização: os dois alunos testaram negativo, mas mantêm-se em observação e no regime de aulas não presencial. As duas turmas (42 alunos) em que estavam incluídos regressam amanhã (05/11/2020) ao regime de aulas presencial. (04/11/2020, às 17h30)

EB23 Estreito de Câmara de Lobos

Um docente testou positivo e encontra-se em quarentena. Os testes realizados aos contactos diretos, num total de seis, deram todos negativos. (02/11/2020)

O familiar de um aluno testou positivo. O aluno não frequentou a escola, nem ontem nem hoje, e a sua situação está a ser devidamente acompanhada. Os encarregados de educação dos restantes alunos da sua turma (num total de 15) estão a ser informados que os seus educandos ficarão sem atividade letiva presencial até apuramento de toda a situação. (03/11/2020)

Colégio dos Salesianos

O familiar de um aluno testou positivo, mas o aluno testou negativo. A atividade escolar regressará à normalidade durante o dia de hoje e de amanhã. (03/11/2020)



Colégio de Santa Teresinha

Um aluno que testou positivo encontra-se em quarentena e 22 alunos confinados. Todos os testes realizados até ao momento resultaram negativo. (31/10/2020, atualizado a 04/11/2020, às 12h55)

EBS Gonçalves Zarco

Um aluno positivo em quarentena. (30/10/2020)

Escola Profissional Francisco Fernandes

Um aluno positivo, na sequência de um contacto com um familiar, está em quarentena. Turma de 14 alunos confinados, apesar dos resultados de testes negativos. (30/10/2020, atualizado a 04/11/2020, às 12h55)

Atualização: Os alunos da turma testaram negativo. Regressarão ao regime presencial de aulas na segunda-feira (9 de novembro). (05/11/2020, às 14h50)

EBS Ângelo Augusto da Silva

Um aluno positivo em quarentena e 25 alunos confinados. Todos os testes realizados até ao momento a professores e alunos resultaram negativos. Todos os alunos regressarão na próxima segunda-feira ao regime de aulas presencial. (30/10/2020, atualizado a 04/11/2020, às 12h55)

Atualização: os alunos e professores apresentaram resultados negativos nos testes realizados. Regressam ao regime de aulas presencial na próxima segunda-feira. (04/11/2020, às 17h30)​

EB123/PE Bartolomeu Perestrelo

O aluno testado positivamente há cerca de duas semanas permanece no seu domicílio, tendo a sua turma regressado esta segunda-feira (2 de novembro) ao regime de aulas presenciais. A turma dos alunos que mantiveram contacto com o aluno testado positivo regressou ao regime presencial de aulas no passado dia 27 de outubro. (15/10/2020, atualizado a 03/11/2020)