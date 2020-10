Aluna do Colégio Santa Teresinha testa positivo para covid-19

Os alunos de uma turma do Colégio Santa Teresinha já começaram a receber a indicação que vão ter de estar em isolamento depois de uma aluna ter “testado positivo para a covid-19”. Isso mesmo foi confirmado pelo gabinete do Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, que adiantou que a unidade escolar seguirá o plano de contingência para este tipo de caso onde estão estipulados as regras de distanciamento social e de quarentena até que sejam apurados novos resultados aos testes que vão ser necessários efectuar.

O DIÁRIO tentou ainda obter um comentário da directora do Colégio, no entanto a responsável pelo estabelecimento escolar do concelho do Funchal escusou-se adiantar mais informações.

Esta não é a primeira vez que há registo de caso positivo de aluno com SARS-CoV-2. Ainda ontem a tutela da Educação adiantava "um conjunto de 35 alunos, 25 de uma turma da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, Gonçalves Zarco e Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes foram identificados para realização de testes.

De resto, a Madeira regista hoje cinco novos casos de covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico da Direcção Geral de Saúde (DGS), passando a contabilizar 440 casos de infecção por novo coronavírus.

O número vai ao encontro dos dados avançados, ontem à tarde, pelo IASaúde, que dava conta de 13 novos casos de infecção (sete de transmissão local e seis importados".