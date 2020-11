Alunos da Francisco Fernandes testaram negativo à Covid-19

Um lapso da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia levou o DIÁRIO a atribuir os resultados dos testes à Covid-19 aos alunos da Escola Secundária Francisco Franco, quando, na verdade, os mesmos diziam respeito aos 10 alunos da Escola Profissional Francisco Fernandes.

Assim sendo, todos os alunos da escola profissional de São Martinho que integram a turma do aluno que testou positivo no início da semana, sendo um dos novos casos de transmissão local que foram anunciados nos últimos dias, viram o resultado do seu teste ser negativo.

Refira-se que os 20 alunos da escola Francisco Franco que estão em isolamento profilático no domicílio apenas deverão fazer o teste de diagnóstico à Covid-19 entre os dias 7 e 9 deste mês, altura em que perfaz o tempo habitual de espera após o último contacto.