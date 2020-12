Nuvens, vento e aguaceiros fracos nas previsões de hoje para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, nesta sexta-feira, dia 4 de Dezembro, apontam para períodos de céu muito nublado e queda de aguaceiros, em geral fracos, em especial nas vertentes Norte e terras altas.

Já o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Norte, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas a partir da tarde.

Recorde-se também que, a partir das 21 horas de hoje, a Costa Norte da ilha da Madeira e o Porto Santo estarão sob aviso amarelo, devido à previsão de forte agitação marítima.

Este aviso antecede um outro, neste caso laranja, que irá vigorar até às 18 horas de sábado (dia 5).