Casos Covid-19 confirmados aumentam nas escolas da Madeira

A Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia actualizou, esta manhã, a situação das escolas da Região face à pandemia da Covid-19. O aluno da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos que aguardava o resultado do teste de diagnóstico, testou positivo. O mesmo aconteceu com o aluno do Liceu, pelo que "a turma permanecerá no regime de aulas não presenciais até indicação em contrário das autoridades de saúde".

Situação semelhante vive a Escola dos 2.º e 3.º ciclos do Caniço, onde um aluno esteve em contacto com familiar que acabou por testar positivo no domingo. Esta nova realidade leva a que a respectiva turma, com 24 alunos, inicie, hoje, aulas não presenciais.

Mas as novidades não se ficam por aqui. Este fim-de-semana mais um aluno do Colégio de Santa Teresinha viria a testar positivo para o novo coronavírus, passando a ser duas as situações para já identificadas neste estabelecimento de ensino, fazendo com que outros 32 alunos 'entrem' em regime de aulas não presenciais.

Novidade na manhã desta segunda-feira foi, também, a activação do plano de contingência no infantário 'O Principezinho', no Caniço. Conforme o DIÁRIO avançou esta manhã, um aluno testou positivo no dia de ontem, fazendo com que 24 crianças, uma educadora, dois professores e dois funcionários auxiliares ficassem em confinamento profilático.

A maioria destes casos de infecção verificados nas escolas da Região têm relação com o aumento de casos de transmissão local. Os novos casos positivos que a SRE adianta esta amanhã já vinham sendo acompanhados pelas autoridades de saúde, tendo, inclusive, em algumas situações, levado à activação do plano de contingência dos respectivos estabelecimentos de ensino. A realização dos segundos testes, entre o 5.º e 7.º dia veio revelar, assim, três novas infecções em crianças que primeiramente havia testado negativo.

Para já são 16 as escolas da Madeira que têm casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 entre os seus alunos ou professores. São cerca de 190 os alunos que se mantêm em quarentena neste início de semana. Juntam-se perto de duas dezenas de professores. Nesta lista não entra, contudo, a Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Corujeira, no Campanário, onde uma docente se mantém em isolamento profilático, tendo já testado negativo nos dois testes realizados.