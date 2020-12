Homem de 87 anos que estava desaparecido, encontrado bem de saúde ao volante do carro

Um homem de 87 anos, residente na Calheta, que ontem foi dado como desaparecido, foi encontrado esta manhã pelas autoridades dentro da viatura e, aparentemente, bem de saúde.

O idoso, que ainda conduz, terá sido atraiçoado por manobra mal calculada, tendo a viatura ficado com um dos pneus fora de estrada num troço junto ao Caminho Real.

Esta segunda-feira familiares participaram o desaparecimento â Polícia de Segurança Pública, perante a estranha ausência do idoso após o anoitecer. Só esta manhã deram com o paradeiro do mesmo, quando encontraram o carro deste cidadão com um dos ‘rodados’ fora de estrada e com o condutor no seu interior. Alertados a meio da manhã, os Bombeiros Voluntários da Calheta fizeram deslocar uma ambulância e uma viatura pronto-socorro 4x4. O idoso, por precaução e para uma melhor avaliação médica, acabou por ser transportado ao Centro de Saúde da Calheta, enquanto o carro deste era rebocado pelo ‘todo-o-terreno’ dos bombeiros para local seguro. Alegadamente terá sido a incapacidade de tracção da viatura em conseguir sair do local, que terá motivado o seu proprietário e condutor a permanecer no interior da mesma até ser encontrado.

Felizmente, tudo não terá passado de um valente susto.