Escola de Dança do Funchal contradiz Secretaria da Educação

A Escola de Dança do Funchal emitiu um comunicado afirmando que não activou o seu Plano de Contingência, nem tem conhecimento de nenhum aluno que possa ter estado em contacto com um familiar que testou positivo, nem nenhuma turma deixou de frequentar as aulas por causa deste alegado contacto.

Estas declarações vêm contradizer a informação que tinha sido avançada pela Secretaria Regional da Educação e difundida pelos órgãos de comunicação social. A tutela indicava que um aluno da Escola de Dança teria contactado com um caso positivo de covid-19, levando à activação do plano de contingência.

"Lamento que, por enquanto sem motivo, sejamos todos sujeitos a esta exposição pública e a todas as consequências que isso nos trará nos próximos dias. Não somos irresponsáveis", afirma a diretora pedagógica Vanessa Fernandes.

No comunicado, a Escola de Dança do Funchal explica ser obrigada a "reportar à Unidade de Emergência de Saúde Pública e/ou à Secretaria Regional de Educação qualquer suspeita de caso COVID19 ou qualquer possível contacto com caso suspeito de COVID19. Em caso de dúvida, é também à Secretaria Regional de Educação que recorremos para melhor orientação e funcionamento". "A partir daí seguimos as recomendações e indicações que nos forem dadas. Os encarregados de educação e toda a equipa da escola serão sempre informados de toda e qualquer situação que as autoridades entendam necessária. Moralmente esta, e suponho que qualquer outra escola, nunca ocultaria tal informação", admite.

Vanessa Fernandes explica, no entanto, que esta semana a Escola foi cautelosa. "Suspendemos, apenas como medida de precaução, as aulas do Nível 0 (5 anos) dos Cursos Livres, onde tínhamos alunas pertencentes à turma da criança infectada por covid-19 do Colégio de Santa Teresinha, mesmo quando a recomendação da Unidade de Emergência de Saúde Pública foi para ficar descansada e manter o normal funcionamento de todas as aulas". "A criança infectada não é nossa aluna, todas as crianças testaram negativo e também não existe nenhum aluno infectado com covid-19 na Escola de Dança do Funchal!", salienta.

Aliás, ressalva mesmo que: "Não activamos o plano de contingência que nos obrigaria, em primeira instância, a comunicar tal procedimento a todos os encarregados de educação e equipa da escola".

"Como escola a nossa responsabilidade é de fazermos o que estiver ao nosso alcance para que as crianças e jovens possam estar bem e em segurança no nosso espaço. É com grande responsabilidade que assumimos o funcionamento deste estabelecimento de ensino na sua plenitude, durante este período. Contamos com a certeza de que todos nós, encarregados de educação e equipa da escola, temos plena noção das responsabilidades que nos toldam e nos conduzem por este cenário de pandemia mundial. Somos, em primeiro lugar e mais do que tudo, responsáveis pelo bem estar emocional e físico das crianças e jovens que fazem parte desta escola e, como tal, tudo faremos para os proteger sempre. Felizmente é esse o nosso instinto natural", refere a directora pedagógica.

Termina indicando que, "caso haja algum motivo de preocupação ou alerta, relativamente a este assunto, os encarregados de educação e equipa da escola serão os primeiros a ser informados".