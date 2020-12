Caçadores apanhados a caçar a partir da estrada no Arco da Calheta

Na freguesia do Arco da Calheta próximo ao miradouro dos Moledos, dois caçadores estão a fazer caça a pombos e perdizes.

Um casal referiu ao DIÁRIO que no decorrer da visita ao local, pelas 12h05, os caçadores deram dois tiros a partir da estrada regional 222.

Um outro indivíduo que estava no local também confirmou a mesma informação.

A Polícia Florestal já recebeu a queixa neste sentido.

Este acto constituiu uma clara violação da lei da caça que estipula que a 250 metros das estradas não possam ser utilizadas armas de caça dado ao risco evidente de pessoas serem atingidas.