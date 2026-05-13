Associação de Andebol da Madeira organiza 'IPTL – Beach Handball Cup'

A Associação de Andebol da Madeira, em parceria com o IPTL – Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira, irá organizar o evento desportivo 'IPTL – Beach Handball Cup', que se realiza nos dias 30 e 31 de Maio, no Porto Novo, freguesia pertencente ao concelho de Santa Cruz.

Segundo nota de imprensa, "este evento surge como uma nova oportunidade de dinamização da prática desportiva na Região Autónoma da Madeira, promovendo não apenas a competição saudável, mas também valores fundamentais como o espírito de equipa, a inclusão, o convívio e a participação ativa dos jovens na sociedade".

Diz ainda que "a concretização deste torneio representa igualmente o reflexo do importante papel social e educativo que o IPTL tem vindo a desenvolver junto da comunidade escolar e regional, envolvendo os alunos do Curso de Desporto numa experiência prática e formativa, permitindo-lhes participar activamente na organização de um evento desportivo de dimensão regional".

Destaca ainda "a abertura e disponibilidade da Associação de Andebol da Madeira em aceitar o desafio de criar novas oportunidades desportivas para os praticantes da modalidade, contribuindo para o crescimento do andebol de praia na Região e para o reforço da oferta desportiva destinada aos jovens atletas madeirenses".

A Conferência de Imprensa de apresentação oficial do evento acontece a 14 de Maio, amanhã, pelas 16h00, nas instalações do IPTL, na Rua Nova da Levada do Cavalo, no Funchal.