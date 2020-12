Mais 59 alunos em quarentena por contacto com pessoa com Covid-19

No final do dia de ontem, a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia dava conta de que mais 59 alunos de duas escolas da Região ficavam confinados devido a contacto de algum elemento das três turmas afectadas com um caso positivo ou suspeito de Covid-19.

Duas das turmas, num total de 37 alunos, são da Escola Básica e Secundária Horácio Bento de Gouveia. A outra turma, com 22 alunos, é da Escola Básica do 1.º ciclo /PE/Creche da Ribeira Brava. No primeiro caso foram dois alunos a terem o contacto com uma pessoa infectada, no caso da Ribeira Brava, tratou-se de um contacto próximo da educadora da sala com um caso suspeito. Nesta última situação, além dos alunos, ficam também em isolamento preventivo duas auxiliares que trabalham na mesma sala.

Em ambos os casos, as medidas implementadas terão seguido as indicações das autoridades de saúde.