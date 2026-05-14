Nuvens e aguaceiros marcam previsões do tempo para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a ocorrência de aguaceiros, mais frequentes na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento deverá soprar moderado (20 a 30 km/h) de Noroeste, rodando para Norte a partir da tarde, e tornando-se por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

As temperaturas deverão chegar aos 21ºC e 20ºC de máxima, na Madeira e no Porto Santo, respectivamentre. A mínima esperada é de 13ºC na Madeira e 14ºC no Porto Santo.

De acordo com o IPMA, no Funchal, deverá contar com céu com períodos de muita nebulosidade e aguaceiros dispersos. O vento deverá ser fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao mar, conte, na costa Norte, com ondas de Norte com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros a partir do meio da tarde. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá rondar os 18/19ºC.