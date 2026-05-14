Bispo do Funchal publica livro que tem Maria como figura central

D. Nuno Brás apresenta hoje o seu mais recente livro, ‘Maria, Peregrina de Esperança’, uma obra editada pela Lucerna que convida os leitores a reflectirem sobre a figura de Maria enquanto exemplo de fé, de caminho interior e de esperança cristã.

Nesta obra, o bispo do Funchal procura desconstruir a imagem de uma Nossa Senhora distante e imóvel, sublinhando que os evangelhos revelam precisamente o contrário. “Nossa Senhora está, literalmente, sempre de um lado para o outro”, refere o autor, ao DIÁRIO, recordando as viagens entre Nazaré, Belém, Jerusalém, Egito, Caná ou Cafarnaum.

Mais do que uma deslocação geográfica, D. Nuno Brás destaca também um percurso espiritual vivido por Maria. “Todo esse caminho é, igualmente, acompanhado de um caminho interior, de quem vai descobrindo, aos poucos, as diversas dimensões do plano que Deus tem para Ela”, refere.

A obra aponta, ainda, para o momento da crucificação como ponto central dessa peregrinação, evocando as palavras de Jesus na cruz: «Eis o teu filho». Segundo o autor, é a partir daí que a tradição cristã testemunha a continuação do “peregrinar de Nossa Senhora”, desde Jerusalém “até aos mais pequenos recantos do Mundo”.

No livro, são evocadas diversas manifestações da devoção mariana ao longo da história, desde Saragoça até Fátima, Lourdes, Aparecida ou a Senhora do Monte, numa “autêntica peregrinação mariana” que atravessa séculos e culturas.

D. Nuno Brás considera que este percurso espiritual continua a interpelar os cristãos da actualidade. “Também nós, como S. João, precisamos de a acolher em nossa casa, e necessitamos de caminhar interiormente, de crescer na fé, nesta peregrinação de esperança”, refere.

Apontado como “uma pequena e acessível meditação sobre este peregrinar mariano e cristão”, o livro surge como proposta de reflexão para o mês de Maio, tradicionalmente dedicado a Nossa Senhora.

A apresentação está agendada para as 18 horas, na Sacristia da Igreja do Colégio, no Funchal, ficando essa tarefa a cargo do padre Carlos Almada.

Mas há outras iniciativas a ter em conta na agenda desta quinta-feira, 14 de Maio.

Agenda

09h30 - reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal.

10h00 - O Representante da República recebe o director do Núcleo de Apoio Técnico da Madeira da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Samuel Freitas, e o director do Estabelecimento Prisional do Funchal, Celso Brazão, no Palácio de São Lourenço. Às 11 horas recebe o director da Alfândega do Funchal, João Paulo de Ornelas Matias, no Palácio de São Lourenço.

10h30 - sessão de abertura do Festival Aqui Acolá 2026, no Centro Cultural John dos Passos.

15h00 - entrega dos prémios referentes ao segundo sorteio da iniciativa '+ Comércio Local', pela Câmara Municipal do Funchal, na Sala da Assembleia Municipal.

Câmara Municipal do Funchal entrega prémios do 1.º sorteio da iniciativa '+ Comércio Local' digital Decorreu, hoje, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a cerimónia de entrega dos prémios do primeiro sorteio da iniciativa '+ Comércio Local', com o presidente da CMF, Jorge Carvalho, a destacar a adesão a esta iniciativa, quer por parte dos comerciantes, quer por parte dos cidadãos, e a sua importância para a economia loca.

16h00 - conferência de imprensa de apresentação do torneio 'IPTL – Beach Handball Cup', promovido pela Associação de Andebol da Madeira, em parceria com o IPTL.

11h30 - USAM promove uma iniciativa pública, de contacto e distribuição de documentos aos trabalhadores e população em geral para a mobilização da greve geral, nomeadamente na Rua Dr. Fernão de Ornelas.

Efemérides

1915 - Revolta liderada pelo Partido Democrático contra o governo da ditadura de Pimenta de Castro. Há duas centenas de mortos e mais de mil feridos. O executivo é demitido.

1940 - II Guerra Mundial. Morrem 400 mil civis no bombardeamento nazi da Holanda.

1941 - II Guerra Mundial. 3600 judeus são presos em Paris pelas forças nazis de ocupação.

1945 - É estabelecida a República Democrática na Áustria.

1955 - Os países do Leste europeu constituem o Pacto de Varsóvia, oficialmente designado como Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, entre a União Soviética (URSS) e sete países do leste europeu, Albânia, Bulgária, Checoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polónia e Roménia.

Foto DR/Arquivo

1958 - Manifestações maciças de apoio a Humberto Delgado, candidato da oposição democrática à Presidência da República, no Porto.

1973 - É lançado o Centro Espacial Kennedy (KSC) da NASA, na Florida, a primeira estação espacial norte-americana Skylab.

1978 - Os Estados Unidos da América e a China assinam o primeiro acordo comercial, depois de 30 anos de afastamento.

1979 - Início do programa de rastreio neonatal em Portugal com a primeira colheita na maternidade Júlio Dinis, no Porto.

Foto Arquivo

1983 - A atleta Rosa Mota bate o recorde do mundo dos 20 km em pista, em Lisboa, com o tempo 1:06.55,4 horas.

2000 - O Presidente russo, Vladimir Putin, assina um decreto que cria sete regiões em toda a Federação da Rússia e onde cada região terá um representante presidencial.

2004 - O petróleo atinge o preço mais alto de sempre, 41,22 dólares por barril, em Nova Iorque, Estados Unidos.

2016 - O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordena às autoridades que assumam o controlo das fábricas que pararam de produzir e que detenham os proprietários, um dia depois de declarar estado de emergência económica no país.

Foto Arquivo

2017 - Emmamuel Macron toma posse como Presidente da República de França, tornando-se, com 39 anos, o mais jovem chefe de Estado do país.

2021 - O ex-presidente do Banco Privado Português João Rendeiro é condenado a 10 anos de prisão efectiva.

2024 - O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anuncia que o Governo mandatou a Infraestruturas de Portugal concluir os estudos para a construção da Terceira Travessia do Tejo e da ligação ferroviária de alta velocidade Lisboa-Madrid.

Pensamento do dia