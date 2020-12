Raio nuvem-solo fotografado a 3.238 metros do Funchal

A foto é de Pedro Vale Fernandes e foi captada perto das 7 da manhã de ontem, quarta-feira. O fenómeno provocado pela passagem da depressão 'Clement' que iluminou a baía do Funchal caiu a pouco mais de três quilómetros da Zona Velha (3.238 metros), na orla marítima da capital madeirense.

Segundo as coordenadas registadas pelos detectores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta descarga eléctrica negativa - agora eternizada no clique de Pedro Vale Fernandes - deu-se às 6h56 como raio nuvem-solo numa manhã repleta de intensa actividade electromagnética.

Mais de 6 mil raios entre as 7h e as 9h na região da Madeira Entre as 7 horas e as 9 horas da manhã foram registados 6.376 relâmpagos, dos quais 6.066 inter-nuvens e 310 nuvem solo (213 negativos e 97 positivos) ocorridos num raio de 100 km em redor da Madeira e Porto Santo.

Este relâmpago também foi registado por Sílvio Silva, que captou o momento da partida de um avião da TAP no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo. O piloto da aeronave viu-se inclusivamente obrigado a fazer um desvio na rota para a Lisboa.