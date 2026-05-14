A notícia que faz a manchete na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que a Madeira lidera nos custos com a casa e transportes. A Região registou, em Abril, o índice de preços mais elevado do País. Nesta edição, apresentamos os 15 bens e serviços que mais encareceram no último ano.

Com uma foto de um corredor com várias macas, noticiamos que as Urgências voltam a estar sob pressão. Diagnosticada com uma pneumonia, doente de 95 anos regrediu depois de ter ficado uma semana numa maca, à espera por uma vaga de internamento. SESARAM admite constrangimentos em períodos de elevada procura.

Na primeira página de hoje pode, ainda, ver uma chamada para a notícia que dá conta de que aceder aos trilhos sem pagar gerou 43 multas. Desde Abril, a Polícia Florestal já fiscalizou mais de 5.500 utilizadores dos percursos pedestres. Saiba, também, que a Madeira foi distinguida pela ONU Turismo.

Nas breves, destacamos que o Porto Santo produz meia tonelada de mel por ano e que a Banda do Panda traz animação ao Funchal. O Parque de Santa Catarina recebe, no dia 30 de Maio, um espectáculo infantil, integrado nas comemorações dos 150 anos do DIÁRIO.

Estas e outras notícias poderá ler na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO, disponível tanto em formato e-paper, como em papel, que poderá receber comodamente numa morada por si indicada. E para ficar a par de tudo o que se passa na Região, no País e no Mundo ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!