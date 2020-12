Escolas em alerta com casos de Covid-19

Os casos de Covid-19 nas escolas continuam a marca a actualidade regional. Desta feita um aluno da Escola Básica 2.º e 3.º ciclos Dr. Brazão de Castro, em São Roque, testou positivo e apesar de não frequentar o estabelecimento de ensino desde 25 de Novembro, levou a que uma turma de 23 alunos inicie um regime de aulas não presencial.

Quatro turmas do Externato Apresentação de Maria, num total de 78 alunos, também ficam em isolamento preventivo, depois de um aluno ter testado positivo ao novo coronavírus.

Quatro turmas da 'Apresentação de Maria' em isolamento devido a aluno com Covid-19 Devido a um caso positivo de Covid-19 entre os alunos do Externato Apresentação de Maria, no Funchal, quatro turmas, num total de 78 alunos, ficam em isolamento preventivo até indicação em contrário por parte das autoridades de saúde, deu conta a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia na tarde desta quarta-feira.

Em contrapartida, há vários estabelecimentos de ensino que estão a retomar as actividades com normalidade, como é o caso de uma turma de 12 alunos da Escola Secundária Jaime Moniz, do infantário Planeta das Crianças e da Escola Básica e Secundária de Machico, depois de confirmados resultados negativos alunos e funcionários.

Também na Câmara Municipal de Santa Cruz foi confirmado um caso positivo de Covid-19, de uma que uma funcionária do sector das águas daquela autarquia. O contágio terá ocorrido em contexto familiar, onde já havia sido identificado um outro caso positivo da nova doença.

Destaque ainda para o facto de mais de duas centenas e meia de utentes, funcionários e voluntários da Santa Casa da Misericórdia de Machico se submeterem a testes de diagnóstico à Covid-19 próximas horas. Na origem desta medida preventiva está o facto de uma prestadora de serviços da instituição ter testado positivo.