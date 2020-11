São mais duas as escolas que, esta quinta-feira, activaram o seu plano de contingência na sequência do contacto de alunos com casos positivos ou com familiares que tiveram esse contacto. Tratam-se da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Ajuda e a Escola Básica do 1.º ciclo/PE Ribeiro Domingos Dias, ambas no concelho do Funchal.

Esta informação foi, ainda há pouco, confirmada pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, através da sua página da Internet.