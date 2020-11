Com a previsão de ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 10 a 12 metros de altura máxima, o IPMA elevou a laranja o aviso de agitação marítima na costa Norte da Madeira e Porto Santo a vigorar entre as 03:00 e as 13:00 de sexta-feira, dia 27, mantendo o aviso amarelo a partir das 15:00 de amanhã, quarta-feira, agora até às 03:00 de sexta-feira, período onde são esperadas ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Agitação marítima coloca Madeira sob aviso amarelo Aviso para ondas até 5 metros (altura significativa) vigora entre as 15 horas de 4ª feira e as 17 horas de 5ª feira Orlando Drumond , 23 Novembro 2020 - 18:28

Juntamente com o agravamento do risco meteorológico no mar da Madeira, o IPMA emitiu também aviso amarelo para o vento em todo o Arquipélago da Madeira, sendo que nas regiões montanhosas as rajadas são esperadas rajadas de até 90/110 km/h, entre as 10:00 de amanhã, dia 25, e as 12:00 de sexta-feira, dia 27. Nos restantes sectores – costa Sul (extremos leste e oeste), costa Norte e Porto Santo – as previsões apontam para rajadas até 70/80 km/h durante 48 horas, entre o meio-dia de amanhã e o meio-dia de sexta-feira.