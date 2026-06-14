Incêndio em exaustor mobiliza corporações do Funchal
Pelas 10h40 deste domingo, as duas corporações de bombeiros do Funchal — Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros Sapadores do Funchal — foram alertadas para a presença de fumo numa residência situada na Rua do Pombal, no Funchal.
Ambas as corporações mobilizaram três veículos cada para a ocorrência.
À chegada ao local, os bombeiros constataram que se tratava de um incêndio num exaustor, que já estava a ser combatido pelos proprietários da habitação com recurso a um extintor.
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