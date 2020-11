Chef Ljubomir partilha imagem da Zona Velha do Funchal

O carismático chef Ljubomir Stanisic partilhou a imagem de capa do DIÁRIO nas 'stories' do seu Instagram. A publicação efectivou-se através de uma partilha do Revolucion Rock Bar, espaço localizado na Zona Velha da cidade do Funchal, local onde incidiu a reportagem que noticiou a 'morte lenta' da restauração do núcleo histórico da capital madeirense.

Outrora apinhada de turistas, a Rua de Santa Maria "chora e veste o morto", disse na ocasião um dos empresários. Cerca de 10 restaurantes já fecharam nesta artéria e os restantes podem não resistir mais dois meses.

Em greve de fome há três dias, o chefe de cozinha jugoslavo tem permanecido desde o último sábado em frente à Assembleia da República, associando-se ao movimento 'Sobreviver a Pão e Água'. Instalados em tendas estão também trabalhadores de bares, discotecas, cultura, eventos, alojamento e táxis.