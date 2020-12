Graça Freitas infectada com covid-19

Graça Freitas, está infectada com covid-19. A directora-geral da Saúde foi testada na noite de terça-feira depois de ter tido um contacto com um caso positivo, avança o Expresso.

De acordo com o mesmo jornal, uma equipa do Instituto Ricardo Jorge esteve a trabalhar durante a noite para garantir a urgência total na análise do teste de Graça Freitas.

A responsável pela autoridade nacional de Saúde revelou ao Expresso ter apenas sintomas ligeiros,

A ministra da Saúde, Marta Temido, e o secretário de Estado adjunto da Saúde, António Sales também foram testados, bem como o motorista da directora-geral da Saúde e família, para despiste de uma eventual situação pandémica.