Vídeo regista assalto a café na Camacha

Um café e mercearia, localizado na Camacha, foi assaltado na madrugada desta segunda-feira. O indivíduo levou consigo bebidas, o dinheiro que se encontrava na caixa registadora e outros produtos que se encontravam expostos.

De acordo com os registos de video-vigilância publicados pelo proprietário do estabelecimento comercial nas redes sociais, o assalto ocorreu por volta das 6 horas, mas o alarme acabou por não disparar.

Contudo, as imagens mostram um homem, usando máscara, de camisola de capuz, que entra no espaço e se dirige à caixa registadora. Nesse momento, retira todo o dinheiro que lá se encontrava, virando-se depois para a zona onde estavam as bebidas e coloca várias garrafas dentro da mochila.

Antes de abandonar o local, o homem esconde, na sua roupa, outros produtos que se encontravam nas prateleiras.

O proprietário já apresentou queixa junto da Polícia de Segurança Pública e agora tenta identificar o autor do furto.