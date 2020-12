Mais de 6 mil raios nas entre as 7h e as 9h na região da Madeira

Entre as 7 horas e as 9 horas da manhã foram registados 6.376 relâmpagos, dos quais 6.066 inter-nuvens e 310 nuvem solo (213 negativos e 97 positivos) ocorridos num raio de 100 km em redor da Madeira e Porto Santo.

Destaque para os primeiros 20 minutos após as 8 horas, período com 1.449 descargas eléctricas atmosféricas registada pela rede de detectores de trovoada do IPMA na Madeira.

Há também registo que mais de dezena de queda de raios atingiu, nas últimas horas, a superfície terrestre da Madeira.