Cerca de 250 testes da Covid-19 feitos hoje por prevenção na Misericórdia de Machico

Mais de duas centenas e meia de testes de diagnóstico à Covid-19 deverão ser feitos nas próximas horas aos utentes, funcionários e voluntários da Santa Casa da Misericórdia de Machico. Na origem desta medida preventiva está o facto de uma prestadora de serviços da instituição ter testado positivo para o novo coronavírus no fim-de-semana, confirmou, ao DIÁRIO, Nélia Martins. Essa utente não frequenta a instituição desde sábado.

A provedora faz questão de salientar que a decisão foi tomada por precaução e em consonância com as autoridades de saúde concelhias, pese embora a pessoa infectada tenha sempre tomado os devidos cuidados no desempenho das suas funções, não havendo, para já, qualquer pessoa com os sintomas que possam indicar qualquer infecção.

"Apenas uma das nossas utentes tem alguns sintomas gripais, estando, por isso, já isolada dos restantes utentes. Ainda assim, esta pessoa não preenche todos os critérios epidemiológicos para ser considerada suspeita", adianta. O isolamento dessa utente acontece desde segunda-feira.

A responsável pela instituição faz questão de salientar que as "as medidas implementadas visam prevenir situações de maior risco e garantir o normal funcionamento" de todas as suas valências.

Na conversa com o DIÁRIO, Nélia Martins diz querer, apenas, "agir por antecipação". Ainda assim, afasta a possibilidade da infecção ter sido contraída na Santa Casa da Misericórdia de Machico, já que a instituição segue todos os procedimentos à risca. Reconhece, contudo, que com o aumento de casos locais, e a partir do momento em que houver transmissão comunitária, "dificilmente conseguiremos evitar que o vírus seja trazido para o interior da instituição".